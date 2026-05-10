Applausi internazionali alla Sala San Luigi | gli studenti di Forlì e Bourges uniti dal teatro
Nella Sala San Luigi si sono svolti degli eventi che hanno coinvolto studenti provenienti da due città diverse, una italiana e una francese. Questi giovani hanno partecipato a rappresentazioni teatrali e attività legate al teatro, portando in scena i loro talenti e condividendo esperienze culturali. La manifestazione ha ricevuto applausi da parte del pubblico presente, che ha apprezzato le performance e l'impegno dei partecipanti.
Esiste una scuola che non si limita alle mura delle aule, ma che sceglie di viaggiare, recitare e premiare il talento. È il volto della media Marco Palmezzano di Forlì, dove sotto la guida della dirigente Annalisa Fiorini, il progetto Erasmus è diventato un pilastro fondamentale dell'offerta.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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