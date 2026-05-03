Da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio, Roma ospiterà le due settimane degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Il calendario prevede partite dal primo turno fino alla finale, con orari stabiliti per ogni giornata. I match saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri in tempo reale. La manifestazione si svolge sui campi della capitale, attirando numerosi giocatori e pubblico.

Da domani, lunedì 4 maggio, a domenica 17 sono in programma due settimane di grande tennis a Roma: si disputano gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Domani, lunedì 4, e martedì 5 spazio alle qualificazioni, poi martedì 5 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 6 lo start del torneo ATP Masters 1000. I tabelloni di singolare a 96 prevedono un bye al primo turno per le 32 teste di serie sia nel torneo ATP Masters 1000 che in quello WTA 1000. I tornei di doppio, invece, inizieranno venerdì 8 per quanto concerne le donne e domenica 10 per quanto riguarda gli uomini. Le quattro finali, invece, saranno distribuite nel modo seguente: si giocheranno tutte sul Centrale, e la prima sarà quella di singolare femminile, in programma per sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario ATP Roma 2026: gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vedere gli Internazionali in tv e streaming

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