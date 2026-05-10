Appennino ferito | scoperte 2 discariche abusive verso Fossato di Vico

Due discariche abusive sono state trovate sull'Appennino vicino a Fossato di Vico. I cumuli di rifiuti sono stati individuati all’interno di casotti abbandonati lungo una zona isolata. Le autorità avevano ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza di discariche illegali circa due anni fa, ma non sono state intraprese azioni concrete fino alla scoperta recente. La vicenda solleva domande sulle ragioni del ritardo nelle verifiche e sulla natura di quanto nascosto tra i rifiuti.

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? Punti chiave Cosa nascondono esattamente i cumuli di rifiuti nei casotti abbandonati?. Perché le segnalazioni inviate due anni fa sono rimaste ignorate?. Come possono i cavi elettrici e gli elettrodomestici inquinare l'Appennino?. Chi deve intervenire concretamente per bonificare i sentieri di Campodiegoli?.? In Breve Rifiuti inclusi materassi, cavi elettrici e grandi elettrodomestici presso la frazione Campodiegoli.. Segnalazioni inviate a Comune di Fabriano e Carabinieri Forestali da due anni.. Accumuli rinvenuti in un ex casotto ANAS e in uno spiazio laterale.. Rischio ecosistema locale per sversamento scarti edilizi e componenti elettrici nell'Appennino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino ferito: scoperte 2 discariche abusive verso Fossato di Vico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Discariche abusive: il Comune verso l'uso dell'intelligenza artificiale per contrastarleDa gennaio la polizia locale ha elevato 86 contravvenzioni dirette ai "furbetti" dei rifiuti che abbandonano sacchi e ingombranti per la strada... Abbandono di rifiuti, la municipale sequestra tre discariche abusiveNon si ferma l'attività investigativa della polizia municipale contro il degrado, il conferimento e lo smaltimento illecito dei rifiuti.