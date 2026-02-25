Discariche abusive | il Comune verso l' uso dell' intelligenza artificiale per contrastarle

Da gennaio la polizia locale ha elevato 86 contravvenzioni dirette ai "furbetti" dei rifiuti che abbandonano sacchi e ingombranti per la strada Utilizzare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per contrastare l'abbandono dei rifiuti ingombranti per strada, formando spesso vere e proprie discariche abusive. È la proposta di Pd e Avs, a prima firma del consigliere dem Fabio Gregorio, approvata all'unanimità dal consiglio comunale martedì 24 febbraio. Il Comune in questo ambito potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale: “Non parliamo di soluzioni futuristiche ma di software già utilizzati anche in altre città - ha spiegato in Aula Rossa Massimo Romeo, Avs - ci sono sistemi di videosorveglianza intelligenti in grado di riconoscere automaticamente i comportamenti anomali come l'abbandono di oggetti voluminosi in orari e luoghi non autorizzati. L'Ia può aiutarci a prevenire, a intervenire più tempestivamente limitando l'effetto discarica, e a ottimizzare i costi: una gestione più efficiente delle segnalazioni significa meno risorse sprecate”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

