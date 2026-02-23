Incendio divampa in un appartamento in centro storico | l' intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio ha coinvolto un appartamento in via Placuci, nel cuore di Forlì, a causa di un corto circuito. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate rapidamente sul posto, evacuando gli inquilini e spegnendo le fiamme. Le fiamme avevano già danneggiato buona parte dell’alloggio prima dell’intervento. I residenti sono stati tratti in salvo senza ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Placucci, nel centro storico di Forlì, per l'incendio di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina.