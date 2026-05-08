Emergenza a Parco Leonardo | rubinetti a secco per 260 famiglie e 30 negozi

Il 7 maggio 2026, i tecnici di Acea Ato 2 hanno sigillato il contatore principale di un’area abitativa e commerciale di Parco Leonardo, nel comune di Fiumicino. Da quel momento, circa 260 famiglie e 30 negozi hanno subito l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. La decisione ha provocato disagi significativi per le utenze coinvolte, che si trovano ora senza fornitura idrica.

Fiumicino, 8 maggio 2026 – L’incubo per i residenti di Parco Leonardo, nel comune di Fiumicino, è iniziato ufficialmente il 7 maggio 2026, quando i tecnici di Acea Ato 2 hanno apposto il sigillo numero AA687744 al contatore principale che serve un vasto comparto edilizio. Non si è trattato di un guasto tecnico improvviso, ma di un intervento drastico dovuto a ragioni amministrative legate alla morosità dell’utenza. Le conseguenze sono pesanti: oltre 260 nuclei familiari e 30 attività commerciali, situati nei condomini P5E, P5F, P5G e P5H, si sono ritrovati improvvisamente con i rubinetti a secco. La notizia ha generato immediata preoccupazione tra i residenti, mentre i commercianti dell’area devono ora fare i conti con l’impossibilità di operare regolarmente senza l’approvvigionamento idrico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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