Il Milan ha perso in casa contro l’Atalanta con il punteggio di 3-2, incassando una sconfitta che ha suscitato fischi dai tifosi presenti allo stadio. La partita si è conclusa con i rossoneri che hanno subito due gol nel secondo tempo, nonostante avessero aperto le marcature nel primo tempo. La sconfitta rappresenta un nuovo passo falso in una stagione che sta rapidamente peggiorando per la squadra.

La stagione del Milan sta evaporando davanti agli occhi di un popolo rossonero che non sa capacitarsi di quello che sta vedendo. In una gara anticipata dalla protesta del tifo organizzato nei confronti della società, i rossoneri hanno giocato una partita troppo brutta per essere vera, venendo sommersi dai fischi di un Meazza sotto choc. L’undici di Allegri aveva pure iniziato bene contro l’Atalanta, colpendo un palo con Rabiot dopo quattro minuti ma da lì in avanti, è troppo nervoso per impensierire i nerazzurri. Dea cinica e precisa che approfitta degli errori di una difesa in stato confusionale: ad affondare il Milan è l’uno-due di Ederson e Zappacosta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apocalisse Milan: i rossoneri battuti 3-2 dall’Atalanta tra i fischi del Meazza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milan-Torino 3-2, rossoneri a -5 dall’InterIl Milan batte il Torino 3-2 a San Siro e scavalca di nuovo in classifica il Napoli.

Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: ci provano i rossoneri | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in...

Argomenti più discussi: Pellegatti: Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse; Pellegatti | Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse; Milan Pellegatti avverte | La partita contro l’Atalanta è la più importante per i prossimi 3-4 anni.