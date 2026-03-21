Il Milan ha vinto 3-2 contro il Torino a San Siro, riagguantando temporaneamente il Napoli in classifica e riducendo a cinque punti lo svantaggio dall’Inter. La partita si è conclusa con i rossoneri in vantaggio al 37’ grazie a un tiro da fuori di Pavlovic, prima di essere pareggiati al 44’ da Simeone.

Il Milan batte il Torino 3-2 a San Siro e scavalca di nuovo in classifica il Napoli. Milan in vantaggio al 37' con una botta da fuori di Pavlovic e ripreso al 44' dai granata con la rete di Simeone. Nella ripresa, rossoneri ancora avanti con Rabiot al 54' e due minuti dopo si trovano sul 3-1 con Fofana al 56'. All’83’, a seguito di una strattonata di Pavlovic in area su Simeone a seguito di revisione al Var porta il Torino sul 3-2 con il rigore realizzato da Vlasic. Ora i rossoneri sono tornati a -5 dall’Inter capolista, che però deve ancora giocare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milan-Torino 3-2, rossoneri a -5 dall’Inter

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