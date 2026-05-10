Aosta sta valutando l’istituzione di un presidio civico per contrastare il degrado urbano. Tra le questioni sollevate ci sono le modalità di copertura dei locali sfitti per prevenire l'abbandono e il deterioramento. Inoltre, si sta discutendo su chi dovrebbe far parte della squadra incaricata di controllare e monitorare il territorio, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente sui problemi di degrado.

? Domande chiave Come verrebbero coperti i locali sfitti per evitare l'impatto del degrado?. Chi comporrebbe la squadra operativa incaricata del monitoraggio del territorio?. Quali sono le conseguenze concrete se il Comune non risponde alla proposta?. Perché la manutenzione degli spazi pubblici è considerata una questione identitaria?.? In Breve Presidio tramite Polizia locale o convenzioni con associazioni di volontariato civico.. Copertura vetrine sfitte con pannelli in legno e immagini della Valle d'Aosta.. Monitoraggio costante di sporcizia, vandalismi e stato degli edifici nel capoluogo.. Intervento mirato a contrastare il degrado tra centro storico e zone periferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, proposta per un presidio civico contro il degrado urbano

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