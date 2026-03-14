Più visibilità e ascolto contro il degrado | la Stazione Mobile diventa un presidio di sicurezza per i cittadini

Una stazione mobile è stata attivata nelle zone più frequentate della città con l’obiettivo di aumentare la visibilità e l’ascolto dei cittadini, offrendo un punto di riferimento per la sicurezza. I servizi di prossimità dell’Arma dei Carabinieri si concentrano su prevenzione e vicinanza, intervenendo nelle aree considerate sensibili per garantire maggiore tutela e presenza costante.

Non si tratta di una semplice pattuglia di passaggio, ma di un vero e proprio "presidio temporaneo" che garantisce permanenza fissa e continuativa nel luogo assegnato Vicinanza, ascolto e prevenzione. Sono queste le parole chiave che guidano i servizi di prossimità dell’Arma dei Carabinieri nelle aree maggiormente frequentate e sensibili della città. Il Comando Provinciale di Ravenna ha ulteriormente intensificato il controllo del territorio con l’impiego di una Stazione Mobile, posizionata strategicamente nei pressi dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria. La scelta di quest'area non è affatto casuale: il quadrilatero della... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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