Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna su Canale5 il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La puntata prevede tra gli ospiti il cantante Nek con la figlia, Romina Carrisi e Paola Caruso. L’appuntamento si svolge nel pomeriggio e rappresenta un momento di intrattenimento settimanale per il pubblico.

Torna domenica 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, l’appuntamento della domenica pomeriggio di Canale5 con Verissimo, il salotto guidato da Silvia Toffanin. Protagonisti della nuova puntata saranno molti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo tra cui Nek, Clementino, Romina Carrisi e Paola Caruso, reduce dall’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tutti pronti a raccontarsi tra vita professionale e aneddoti personali. Verissimo, le anticipazioni del 10 maggio: arrivano Clementino, Nek e Romina Carrisi. Ancora una domenica ricca di emozioni nel salotto di Verissimo con protagonisti assoluti i racconti intensi degli ospiti del giorno che, come di consueto, spazieranno tra aneddoti, ricordi e storie toccanti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 10 maggio, ospiti Nek con la figlia, Romina Carrisi e Paola Caruso

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