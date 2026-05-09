Il programma televisivo previsto per i giorni 9 e 10 maggio vedrà la partecipazione di diversi ospiti, tra cui artisti, influencer e personaggi dello spettacolo. Silvia Toffanin condurrà due puntate durante le quali intervisterà personaggi noti, tra cui cantanti, attrici e personaggi televisivi. Tra gli ospiti annunciati ci sono Paola Turci, Romina Carrisi, Nek, Nathaly Caldonazzo, Clementino e Paola Caruso.

Il fine settimana della rete ammiraglia Mediaset torna a riempirsi di emozioni con il consueto doppio appuntamento di Verissimo, il talk show guidato da Silvia Toffanin. Il celebre salotto televisivo si prepara a ospitare un parterre variegato fatto di grandi ritorni musicali, riflessioni intime e cronaca giudiziaria: si comincia sabato 9 maggio con la voce di Paola Turci, per proseguire con le testimonianze legate al caso di Terrazza Sentimento, fino ad arrivare, nella giornata di domenica, alle celebrazioni per la carriera di Clementino. Di seguito tutti i dettagli e i protagonisti del fine settimana di Canale 5. La prima parte del weekend si apre con l’attesa intervista a Paola Turci, che segna il suo ritorno sulla scena discografica presentando il nuovo singolo Vita mia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verissimo, gli ospiti del 9 e 10 maggio, da Paola Turci a Romina Carrisi e Nek

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