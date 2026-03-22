Il 22 marzo torna su Rai 3 l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Durante la trasmissione, saranno ospiti Sabrina Ferilli e il duo comico Ficarra e Picone. La puntata si svolge come di consueto in prima serata e vede la partecipazione di vari ospiti del mondo dello spettacolo.

Anche domenica 22 marzo torna l’imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Come di consueto la puntata sarà costellata di grandi nomi del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo con alcuni dei volti più amati dal pubblico televisivo tra i quali spicca senza dubbio Sabrina Ferilli. L’attrice romana però non sarà l’unico volto noto a intrattenere il pubblico di Che Tempo Che Fa visto che sono pronti a portare la loro sana dose di ironia e comicità anche il duo Ficarra e Picone, reduci dal successo del film Sicilia Express. Con loro come sempre ci sarà l’immancabile Tavolo ricco di protagonisti, per una puntata davvero da non perdere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 22 marzo: da Fazio arrivano Sabrina Ferilli e il duo Ficarra e Picone

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