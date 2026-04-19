Domenica 19 aprile, su Nove, ritorna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, il talk condotto da Fabio Fazio. La trasmissione vede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che anche questa settimana commentano e intervistano ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. Durante la puntata, si aspettano anche le presenze di Stefano De Martino e Nek, annunciati come ospiti.

Come ogni domenica, anche questa sera 19 aprile torna su Nove l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche questa puntata sarà arricchita dalla presenza di grandi nomi del mondo della tv, del cinema, dello spettacolo e della musica con alcuni dei volti più amati tra i quali spiccano senza dubbio Stefano De Martino e Nek. Con loro come sempre ci sarà l’immancabile Tavolo ricco di protagonisti, per una puntata davvero da non perdere. Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 19 aprile Non...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 19 aprile: da Fazio arrivano Stefano De Martino e Nek

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