Anticendio boschivo in Campania | il 14 scade il bando di selezione per 48 unità

In vista della stagione più a rischio di incendi boschivi, la regione campana ha aperto un bando di selezione per 48 unità dedicate alla prevenzione e al contrasto degli incendi. Il termine per presentare le domande è il 14 del mese. La misura mira a rafforzare le risorse umane impegnate in questo settore, con l’obiettivo di migliorare la capacità di intervento e gestione delle emergenze.

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