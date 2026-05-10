Anticendio boschivo in Campania | il 14 scade il bando di selezione per 48 unità
In vista della stagione più a rischio di incendi boschivi, la regione campana ha aperto un bando di selezione per 48 unità dedicate alla prevenzione e al contrasto degli incendi. Il termine per presentare le domande è il 14 del mese. La misura mira a rafforzare le risorse umane impegnate in questo settore, con l’obiettivo di migliorare la capacità di intervento e gestione delle emergenze.
Rafforzare il sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione a più alto rischio. Con questo obiettivo è stata avviata la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 48 addetti alla manutenzione boschiva, impegnati nelle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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