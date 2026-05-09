È stato pubblicato un bando di selezione che scadrà il 14 maggio, volto ad assumere 48 nuove unità per il sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La procedura riguarda figure professionali che andranno a rafforzare le attività di monitoraggio e intervento durante la stagione con maggior rischio di incendi. La selezione si rivolge a candidati interessati a contribuire alla tutela delle aree forestali della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzare il sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione a più alto rischio. Con questo obiettivo è stata avviata la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 48 addetti alla manutenzione boschiva, impegnati nelle attività di prevenzione e spegnimento incendi (AIB). L’iniziativa, promossa Regione Campania attraverso SMA Campania mira a garantire gli standard operativi necessari durante il periodo di massima allerta, quando aumenta significativamente il rischio di incendi sul territorio. “Si tratta di un intervento strategico – dichiara l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta – che rafforza concretamente la nostra capacità di prevenzione e risposta agli incendi boschivi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Antincendio boschivo, scade il 14 maggio il bando di selezione per 48 nuove unità

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