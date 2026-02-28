Sviluppo Campania Fico revoca la selezione per il direttore generale Sarà rifatto il bando servono altre qualifiche

Il progetto Sviluppo Campania ha annunciato la revoca della selezione per il ruolo di direttore generale, annunciando che il bando verrà rifatto e che sono richieste ulteriori qualifiche. L'ex presidente della regione aveva manifestato nel ottobre 2025 il suo apprezzamento per un candidato prima che la nomina ufficiale fosse fatta. La decisione di rivedere la selezione riguarda quindi anche i criteri di scelta.

L'ex presidente De Luca ad ottobre 2025 aveva espresso gradimento su un candidato prima della formale nomina. Ora la procedura è tutta da rifare.