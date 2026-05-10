Annalisa a Milano canta Nessun Dorma davanti a 16mila fan | è la prima artista donna ad esibirsi all’Unipol Dome – IL VIDEO

Il 9 maggio, Annalisa ha tenuto un concerto all’Unipol Dome di Milano davanti a circa 16.000 persone. Durante l’evento, ha interpretato la canzone “Nessun Dorma”. È la prima artista donna a esibirsi nella nuova arena, che ha aperto le porte solo di recente. La cantante ha portato sul palco una performance che ha attirato numerosi spettatori.

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