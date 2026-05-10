Annalisa a Milano canta Nessun Dorma davanti a 16mila fan | è la prima artista donna ad esibirsi all’Unipol Dome – IL VIDEO
Il 9 maggio, Annalisa ha tenuto un concerto all’Unipol Dome di Milano davanti a circa 16.000 persone. Durante l’evento, ha interpretato la canzone “Nessun Dorma”. È la prima artista donna a esibirsi nella nuova arena, che ha aperto le porte solo di recente. La cantante ha portato sul palco una performance che ha attirato numerosi spettatori.
Annalisa è sbarcata all’Unipol Dome di Milano, ieri 9 maggio, davanti 16mila presenze ed è stata la prima donna ad esibirsi nella nuova arena. Uno show di 2 ore e mezza con una serie di hit una dietro l’altra, a cui si è aggiunta l’esibizione a sorpresa in “Nessun dorma”. Sul palco i musicisti Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni. In scaletta anche il nuovo singolo “Canzone estiva”. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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