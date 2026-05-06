Ligabue fa ballare sul mondo i 16mila dell' Unipol Dome | la prima notte in musica dell' Arena Santa Giulia

L’Arena Santa Giulia si trasforma in un grande palco per il concerto di Ligabue, che ha portato circa 16.000 persone all’Unipol Dome. La serata segna la prima notte in musica in questa venue, sostituendo le attività di pattinaggio sul ghiaccio con un evento musicale. La scena si è riempita di musica dal vivo, mentre lo spettacolo ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di festa.

Niente più ghiaccio ma un grande palcoscenico. All'Arena Santa Giulia non si pattina più, si balla sul mondo. Una scenografia con 500 palloncini di luce e tre maxi ledwall ha fatto da sfondo al palco lungo 20 metri che, poco dopo le 21, mercoledì sera, ha portato Luciano Ligabue al centro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ligabue - BALLIAMO SUL MONDO live @ 18* Raduno BarMario, Modena, PalaPanini 23/11/2025

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