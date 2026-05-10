ANM nuovo corso | D’Amato e Dominijanni guidano la componente moderata

L'Associazione Nazionale Magistrati ha annunciato un nuovo corso con D’Amato e Dominijanni alla guida della componente moderata. La discussione si concentra sui possibili cambiamenti nella lotta alle mafie grazie all’introduzione di strumenti tecnologici avanzati. Inoltre, si parla della possibilità che la nuova segreteria possa accettare un innalzamento dell’età pensionabile, anche se non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito.

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? Domande chiave Come cambierà la lotta alle mafie con i nuovi strumenti tecnologici?. Perché la nuova segreteria potrebbe accettare l'innalzamento dell'età pensionabile?. Quali rischi corre la giustizia con l'uso dei criptofonini da parte criminali?. Come influirà il nuovo equilibrio interno sul dialogo con il Governo?.? In Breve Giuseppe Tango, 43 anni, confermato presidente dell'Anm succedendo a Cesare Parodi.. Bernadette Nicotra critica le scelte individuali dei membri favorevoli al Sì referendario.. D'Amato punta su nuovi strumenti tecnologici contro l'uso di criptofonini da parte delle mafie.. Discussione sull'innalzamento dell'età pensionabile dei magistrati da 70 a 72 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ANM, nuovo corso: D’Amato e Dominijanni guidano la componente moderata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Magistratura Indipendente, il procuratore di Messina D’Amato nuovo segretario: Dominijanni presidenteAntonio D’Amato , 65 anni, già consigliere del Csm e attuale procuratore della Repubblica di Messina, è il nuovo segretario di Magistratura... Lega Giovani Toscana: Riccucci e Peri guidano il nuovo corso? Domande chiave Chi sono i nuovi coordinatori che succedono a Filippo Frugoli? Come influirà il legame tra Prato e Arezzo sulla gestione regionale?... Si parla di: Mi, ecco i nuovi vertici: l'assemblea sceglie Antonio D’Amato e Giancarlo Dominijanni; Magistratura Indipendente il procuratore di Messina D’Amato nuovo segretario | Dominijanni presidente.