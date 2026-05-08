Lega Giovani Toscana ha annunciato i nuovi coordinatori, Riccucci e Peri, che prenderanno il posto di Filippo Frugoli. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e rappresenta un cambio nella guida del movimento giovanile. La presenza di un collegamento tra le città di Prato e Arezzo potrebbe avere un ruolo nelle decisioni a livello regionale, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici sul loro impatto.

? Domande chiave Chi sono i nuovi coordinatori che succedono a Filippo Frugoli?. Come influirà il legame tra Prato e Arezzo sulla gestione regionale?. Quali categorie di giovani verranno coinvolte nel nuovo piano d'azione?. Come cambierà la presenza del movimento nei borghi toscani?.? In Breve Filippo Frugoli conclude il mandato triennale alla guida del movimento regionale.. La gestione duale coinvolge le province di Prato e Arezzo.. Il piano mira a integrare studenti e amministratori locali nel territorio.. L'obiettivo è intercettare istanze di giovani lavoratori e studenti toscani.. Marco Riccucci, originario di Prato, assume la coordinazione regionale della Lega Giovani Toscana insieme alla aretina Gemma Peri, succedendo a Filippo Frugoli dopo tre anni di guida del movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega Giovani Toscana: Riccucci e Peri guidano il nuovo corso

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