Anghelina dalle bombe che piovono su Kiev alle cure del Salesi
Una bambina di 9 anni, originaria dell’Ucraina, è arrivata in Italia per ricevere cure presso il Policlinico Salesi. Era rimasta coinvolta in un conflitto armato, durante il quale sono state segnalate esplosioni e bombardamenti nella sua città. Dopo aver affrontato le conseguenze di questa esperienza traumatica, è stata sottoposta a diagnosi e trattamenti per una patologia rara all’apparato genitale.
Anghelina, 9 anni, dalle bombe in Ucraina alle cure del Salesi per una patologia rara all’apparato genitale. Nel luglio 2024 l’intervento chirurgico effettuato dall’equipe del prof. Giovanni Cobellis, direttore della Chirurgia Pediatrica. Nei giorni scorsi la bambina ucraina è tornata ad Ancona e al presidio ‘Salesi’ dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche assieme alla mamma dopo essere scappate dalle bombe cadute sull’ospedale specialistico della capitale Kyiv dove Anghelina stava combattendo la sua patologia, una seria malformazione urogenitale. La bambina è stata sottoposta a un ciclo di terapie follow up e controlli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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