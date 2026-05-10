Anghelina dalle bombe che piovono su Kiev alle cure del Salesi

Una bambina di 9 anni, originaria dell’Ucraina, è arrivata in Italia per ricevere cure presso il Policlinico Salesi. Era rimasta coinvolta in un conflitto armato, durante il quale sono state segnalate esplosioni e bombardamenti nella sua città. Dopo aver affrontato le conseguenze di questa esperienza traumatica, è stata sottoposta a diagnosi e trattamenti per una patologia rara all’apparato genitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui