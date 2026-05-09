La storia di Anghelina dalle bombe in Ucraina all' ospedale Salesi per curare una grave patologia

ANCONA - Tutte le cure e tutto l'amore per Anghelina. È tornata ad Ancona e al presidio pediatrico 'Salesi' dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche la bambina ucraina che poco meno di due anni fa, assieme alla mamma, era scappata dalle bombe cadute sull'ospedale specialistico della.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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