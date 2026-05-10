Ancora una sparatoria a Foggia

Nella giornata di domenica 10 maggio, nella zona di via Ugo Iarussi a Foggia si è verificata un’altra sparatoria. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si svolgevano le operazioni di ricostruzione.

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Ancora violenza a Foggia, dove nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio si sono vissuti momenti di forte tensione nella zona di via Ugo Iarussi. Secondo le prime informazioni, una lite scoppiata tra alcune persone sarebbe degenerata fino all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.L’episodio ha riportato paura e preoccupazione tra residenti e passanti, in una zona particolarmente frequentata anche nelle ore serali. Al momento non risultano vittimei.Immediato l’arrivo dei carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza utili a chiarire la dinamica della sparatoria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ancora una sparatoria a Foggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sparatoria da Far West alla periferia di Foggia Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria a Foggia, Barone chiede incontro al Prefetto: "Serve una sezione Dda dedicata" Sparatoria a Foggia, c’è un mortoUna violenta sparatoria ha scosso questa mattina la periferia di Foggia, in via Cerignola, lasciando sul terreno una vittima e tre persone ferite. Argomenti più discussi: Foggia, le indagini sull'omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. La verità dalle analisi sulla pistola; Sparatoria nel casolare dei Bruno a Foggia, arrestato 43enne per armi: resta il giallo sul movente; Foggia, omicidio Bruno: la Polizia ferma per porto e detenzione illegale di una pistola un 43enne, rintracciato sanguinante nei pressi del luogo della sparatoria; Sparatoria a Foggia: vittima e’ nipote di un esponente del clan Moretti.