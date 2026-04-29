Sparatoria a Foggia Barone chiede incontro al Prefetto | Serve una sezione Dda dedicata

A Foggia si sono registrati nuovi episodi di violenza con una sparatoria avvenuta questa mattina in via Cerignola, dove sono stati uccisi un uomo e altre tre persone sono rimaste ferite. In seguito all’accaduto, un rappresentante locale ha chiesto un incontro al Prefetto e ha proposto di istituire una sezione Dda dedicata per affrontare la situazione. La città si trova in uno stato di forte tensione sul fronte della sicurezza.

La città di Foggia vive un momento di forte tensione sul fronte sicurezza. L'agguato avvenuto stamattina in via Cerignola, in pieno giorno, in cui è morto Giuseppe Stefano Bruno e sono rimaste ferite altre tre persone, rappresenta l'ennesimo episodio di violenza che colpisce il capoluogo dauno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Salis chiede vigilanza rafforzata al prefetto. Siap: "Primo passo, ma serve il tavolo sulla sicurezza urbana"Nelle ultime ore la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato di aver chiesto al prefetto Cinzia Torraco di creare zone a vigilanza rafforzata per... Progetto autismo, una sezione dedicata nella biblioteca ZavattiLa biblioteca comunale Zavatti metterà a disposizione il primo nucleo di testi e pubblicazioni sul tema dell’autismo, grazie ad una donazione resa... Contenuti utili per approfondire Sparatoria a Foggia, appello della politica: Più sicurezza e presenza dello Stato sul territorioLa sparatoria avvenuta in via Cerignola, alla periferia di Foggia, continua a scuotere il dibattito politico. Dopo l’agguato in cui ... immediato.net Sparatoria a Foggia. Barone: Incrementare presidi di vigilanza. Chiesto incontro al PrefettoSparatoria a Foggia. Barone (M5S): Incrementare presidi di vigilanza e rafforzare la sicurezza sul territorio. Chiesto incontro al Prefetto La città di Foggia continua a vivere una situazione estre ... statoquotidiano.it