Sparatoria a Foggia c’è un morto

Una sparatoria si è verificata questa mattina nella periferia di Foggia, in via Cerignola. Durante l’incidente, una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto. La zona è stata isolata mentre vengono svolti i rilievi e ascoltati testimoni.

Una violenta sparatoria ha scosso questa mattina la periferia di Foggia, in via Cerignola, lasciando sul terreno una vittima e tre persone ferite. Il bilancio dell’episodio è grave e ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni dei feriti si erano inizialmente dati alla fuga subito dopo il conflitto a fuoco, ma sono stati rintracciati poco dopo e trasferiti negli ospedali di Foggia e di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie. Destano particolare preoccupazione le condizioni di uno dei feriti, giudicate critiche. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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