Trani | scontro nella notte un morto Puglia due tamponamenti in serata | nove auto coinvolte dodici feriti fra cui bambini Nel foggiano e nel brindisino

Nella notte a Trani, un incidente mortale ha causato la morte di una persona. La collisione è avvenuta sulla strada statale 89, probabilmente a causa di un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno evacuato otto feriti, tra cui alcuni bambini. Nella stessa serata, in Puglia, altri due tamponamenti hanno coinvolto nove auto, lasciando dodici persone ferite, alcune in modo grave. La regione continua a registrare episodi di traffico intenso e incidenti sulla rete stradale.

Strada statale 89, in provincia di Foggia: tamponamento per cause da dettagliare. Sono rimaste coinvolte cinque vetture, sono rimaste ferite non gravemente otto persone. Strada provinciale Oria-Manduria: tamponamento anche in questo caso per cause da dettagliare. Quattro automobili coinvolte, quattro feriti e tra questi una bambina. Incidenti in serata.