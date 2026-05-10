Ancora temporali e vento codice giallo su parte della Toscana

Da arezzonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, domenica, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale locale, nelle zone interne centro-meridionali della Toscana. Sul territorio è ancora in vigore un codice giallo a causa di temporali e vento. Le correnti umide continuano a interessare la regione, portando condizioni di instabilità atmosferica nel corso della giornata.

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Permane un flusso di correnti umide sulla Toscana che porteranno nel pomeriggio di oggi, domenica, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone interne centro-meridionali. Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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