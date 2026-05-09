Codice giallo per temporali su mezza Toscana
Un codice giallo è stato emesso per temporali su gran parte della Toscana domenica 10 maggio. La provincia di Arezzo, al momento, non presenta avvisi di criticità, ma il rischio di pioggia e temporali riguarda altre zone della regione. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con possibili rovesci e temporali nel corso della giornata. La Protezione Civile monitora la situazione e invita alla prudenza.
Peggioramento del meteo in Toscana. Al momento la provincia di Arezzo non è interessata da avvisi di criticità, anche se i temporali incombono su buona parte della nostra regione per la giornata di domenica 10 maggio. Una brutta notizia per chi stava programmando un'uscita fuori porta domenicale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: 6 maggio 2026, allerta meteo codice giallo per rischi temporali forti e idrogeologico-idraulico reticolo minore; Maltempo: martedì 5 maggio codice giallo per forti temporali; Allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage; Avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
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