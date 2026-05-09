Codice giallo per temporali su mezza Toscana

Un codice giallo è stato emesso per temporali su gran parte della Toscana domenica 10 maggio. La provincia di Arezzo, al momento, non presenta avvisi di criticità, ma il rischio di pioggia e temporali riguarda altre zone della regione. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con possibili rovesci e temporali nel corso della giornata. La Protezione Civile monitora la situazione e invita alla prudenza.

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Peggioramento del meteo in Toscana. Al momento la provincia di Arezzo non è interessata da avvisi di criticità, anche se i temporali incombono su buona parte della nostra regione per la giornata di domenica 10 maggio. Una brutta notizia per chi stava programmando un'uscita fuori porta domenicale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Toscana, allerta meteo: codice giallo per forti temporali domaniUn fronte di instabilità atmosferica sta per colpire la costa centro-meridionale della Toscana e le isole, portando temporali intensi e rischi... Pioggia e temporali, torna l'allerta meteo: codice giallo per criticità idrogeologicaLa Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Arpae, ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla, valido per tutta la giornata di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 6 maggio 2026, allerta meteo codice giallo per rischi temporali forti e idrogeologico-idraulico reticolo minore; Maltempo: martedì 5 maggio codice giallo per forti temporali; Allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage; Avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali. Maltempo: Codice Giallo per forti temporali e rischio idrogeologicoLa Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha emanato un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore riguardante il ... livornopress.it Allerta meteo di codice giallo domenica nell'Empolese ValdelsaAllerta meteo di codice giallo per la giornata di domenica 10 maggio 2026 in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa. L’avviso riguarda il rischio di temporali forti e il rischio idrogeologico e ... gonews.it È stata prorogata l'allerta meteo attualmente in vigore con codice di colore giallo per RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO AL RETICOLO MINORE e TEMPORALI FORTI fino alle ore 23.59 di Mercoledì 6 Maggio: comune.calcinaia.pi.it/novita/proroga… x.com Airbnb dice che l'IA ora scrive il 60% del suo nuovo codice reddit