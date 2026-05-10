Ancora temporali e rischio mareggiate | emessa nuova allerta meteo
Una nuova allerta meteo segnala ancora temporali e rischio mareggiate sulla Toscana. Una corrente umida continua a interessare la regione, portando nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, piogge sparse e rovesci, con possibilità di temporali locali nelle zone interne centro-meridionali. La situazione atmosferica rimane instabile, con condizioni che potrebbero persistere nelle prossime ore.
Permane un flusso di correnti umide sulla Toscana che porteranno nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone interne centro-meridionali.Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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