Un nuovo avviso di allerta meteo riguarda la costa romagnola. Dalla mezzanotte di oggi, martedì, fino a quella di mercoledì, si prevede vento forte, mareggiate e un possibile rischio erosione. L’allerta numero 36, di colore giallo, interessa specificamente il territorio del comune di Ravenna e riguarda le condizioni del mare, il vento e le criticità lungo la costa.

Oltre ai forti venti, il bollettino prevede "mare agitato al largo. Sotto-costa saranno possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale" Si prolunga l'allerta meteo sulla costa romagnola. Dalla mezzanotte di oggi, martedì, alla mezzanotte di domani, mercoledì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 36, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi è attiva l’allerta 35 gialla per vento. Per mercoledì sono previsti "venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Ancora vento, mareggiate e rischio erosione: nuova allerta meteo sulla costa romagnola

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