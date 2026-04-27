Inizio settimana sotto la minaccia degli acquazzoni | scatta l' allerta meteo

L'inizio della settimana è segnato dall'allerta meteo per temporali intensi che interesseranno la regione. Un bollettino di colore giallo, corrispondente a criticità ordinaria, sarà in vigore dalle 12 di oggi fino a mezzanotte. Le previsioni indicano possibili acquazzoni e temporali che potrebbero coinvolgere diverse aree del territorio. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

Scatta l'allerta meteo per temporali forti sul nostro territorio. Un bollettino di colore giallo (critciità ordinaria) entrerà in vigore dalle ore 12 di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle 00.00 di martedì 28 aprile.La sintesi meteoPer la giornata di oggi, 2704, si prevede una situazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Allerta meteo sull'Abruzzo nel fine settimana di San Valentino: acquazzoni e vento per tutto il weekendIl Centro funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un aviso di condizioni meteorologiche... La settimana inizia con temporali e venti forti: scatta l'allerta meteoDalla mezzanotte di oggi, domenica 12 aprile, alla mezzanotte di domani, lunedì 13 sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino sotto la pioggia a metà settimana, ma nel weekend torna al sole: le previsioni; Inizio settimana sotto la minaccia degli acquazzoni: scatta l'allerta meteo; L'oro scende sotto $4,700: perché gli esperti vedono un plateau, non un crollo; Il maltempo cambia rotta: pioggia a inizio settimana, ma occhio alle temperature. Inizio di settimana sotto la pioggia: precipitazioni diffuse a partire da lunedì seraL’area di alta pressione che da una decina di giorni ha garantito bel tempo sulla nostra regione viene lentamente erosa da un vortice depressionario che dalle coste Algerine risale lentamente il Medit ... bergamonews.it Meteo: Nuova Settimana, avvio instabile e meno caldo, ma da Mercoledì 22 torna l'anticicloneAnche la giornata di Martedì 21 sarà caratterizzata da una diffusa instabilità su molte regioni, dove il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord. Sono previste ... ilmeteo.it Buon inizio di settimana dalle nostre montagne! Siamo sul Corno Grande del Gran Sasso d’Italia insieme a Luca Posati, che nella giornata di domenica 26 aprile ci ha regalato immagini davvero spettacolari. La mattina ha offerto una neve eccellente, soprattutt - facebook.com facebook Buongiorno e buon inizio settimana my friends!! Accomodatevi pure… x.com