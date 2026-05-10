Ancona vandali scatenati Mr Oz devastato | l?ex multisala paradiso dei teppisti

A Ancona, l’ex multisala Mister Oz in via Damiano Chiesa è stata oggetto di danneggiamenti da parte di gruppi di vandali. L’edificio, che si trova in attesa di essere riqualificato in un nuovo supermercato dopo il via libera del consiglio comunale, presenta segni di devastazione che hanno lasciato il proprietario e la comunità preoccupati. La situazione ha suscitato attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sugli atti di vandalismo.

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ANCONA - In attesa che il consiglio comunale dia il via libera per la realizzazione di un nuovo supermercato nell’ex cinema Mister Oz in via Damiano Chiesa l’intero stabile nel frattempo è finito nel mirino dei vandali che hanno distrutto tutto, comprese le porte antipanico. Un cinema che fa parte della storia del quartiere Adriatico: un tempo si chiamava Fiammetta, poi Salotto, fino ad arrivare agli anni ‘90, quando dopo una serie di lavori si era rifatto il look diventando la prima multisala del capoluogo di regione. Poi il lento ma inesorabile declino: ha chiuso i battenti nel 2011. Ora si prepara a risorgere dalle ceneri nelle vesti di un supermercato.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, vandali scatenati, Mr Oz devastato: l?ex multisala paradiso dei teppisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Supermarket all’ex Mr. Oz. E’ bufera in commissione Vandali scatenati in paese: auto danneggiate e finestrini in frantumiVandali in azione ormai da giorni a Collebeato: su Facebook si moltiplicano le segnalazioni.