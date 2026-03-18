Supermarket all’ex Mr Oz E’ bufera in commissione

In una riunione di commissione, sono state pronunciate frasi dure nei confronti delle decisioni prese riguardo a un supermercato situato nell’ex Mr. Oz. Uno dei partecipanti ha affermato che “se fosse per voi saremmo ancora in Unione Sovietica”, mentre un altro ha commentato che “renderete la mobilità un inferno in quella zona del quartiere Adriatico”.

"Se fosse per voi saremmo ancora in Unione Sovietica". "Renderete la mobilità un inferno in quella zona del quartiere Adriatico". Era da aspettarselo che la commissione dedicata al via libera alla variante urbanistica per trasformare l’ex cinema "Mr. Oz" in un supermercato "Sì con te" suscitasse ampio dibattito e qualche sfottò. Soprattutto quelli arrivati dalla maggioranza di centrodestra che ieri ha cercato di rintuzzare i dubbi dell’opposizione su un’operazione che ha sicuramente dei pro, ma anche dei contro: "Rivitalizziamo un contenitore in abbandono da anni – ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli che ha respinto anche l’accusa di strizzare l’occhio alla grande distribuzione – Fosse stato 18 metri quadrati più piccolo sarebbe entrato nella categoria ‘Negozi di vicinato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Supermarket all’ex Mr. Oz. E’ bufera in commissione Articoli correlati Leggi anche: Ex Mr. Oz diventa supermercato: recuperati anche gli spogliatoi del campo da basket del Dorico Scoppia la bufera col Pd. Chiesto un provvedimento in commissione di garanziaSempre più tesi i rapporti tra il Pd, che attraverso le consultazioni degli iscritti ha eletto Federica Maineri come la proposta di candidatura a...