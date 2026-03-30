Capo Milazzo lite tra ragazzi degenera | ferito con vetro durante aperitivo

A Capo Milazzo, un pomeriggio di relax tra ragazzi durante un aperitivo è finito con una rissa che ha portato a un ferimento da vetro. La lite è scoppiata improvvisamente, coinvolgendo più persone, e si è conclusa con una persona ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Doveva essere un pomeriggio sereno a Capo Milazzo, tra ragazzi e un aperitivo in relax, ma in pochi istanti si è trasformato in un episodio di violenza. All’esterno di un noto locale della zona, un gruppo di giovani ha iniziato a discutere in modo sempre più acceso all’ingresso dell’attività. Le ragioni del litigio non sono ancora chiare, ma la tensione è rapidamente degenerata fino a sfociare in uno scontro fisico. Nel corso della colluttazione, uno dei ragazzi è rimasto ferito: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito alla mano con una bottiglia di vetro utilizzata da un coetaneo durante la lite. Un gesto improvviso che ha aggravato ulteriormente la situazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Capo Milazzo, lite tra ragazzi degenera: ferito con vetro durante aperitivo Articoli correlati Lite tra coinquilini degenera nel sangue, uomo ferito alla mano con un coltelloCOLLEMETO – Una violenta discussione tra le mura domestiche è sfociata nel sangue alle prime ore di oggi, giovedì 22 gennaio. Degenera la lite tra due uomini al bar alla stazione di Rivarolo Canavese, ferito un lavoratore della GttMattinata di tensione a Rivarolo Canavese, dove è degenerata una lite tra due uomini al bar della stazione. Tutti gli aggiornamenti su Capo Milazzo Discussioni sull' argomento Capo Milazzo, lite tra ragazzi degenera: ferito con vetro durante aperitivo; Uomo accoltellato nel Messinese, è grave: si cerca l’aggressore; Rissa a Capo Milazzo, ferito un giovane. Rissa a Capo Milazzo, ferito un giovanePomeriggio turbolento a Capo Milazzo, davanti a un locale. Secondo prime ricostruzioni, un acceso diverbio è subito degenerato. Ne sarebbe ... 98zero.com IMPORTANTE VARIAZIONE Non più a Capo Milazzo, ma alla Chiesa del Carmine - facebook.com facebook #laprimacosabella: visori immersivi e Pnrr, l'Area marina protetta di Capo Milazzo incanta Didacta @TgrRai x.com