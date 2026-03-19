A Ancona, vicino a piazza D’Armi, tre donne sono state portate in ospedale dopo una lite tra coinquiline che è sfociata in un’aggressione. L’incidente si è verificato all’interno di un appartamento, coinvolgendo tutte le partecipanti in un episodio violento. I dettagli sull’accaduto e le cause non sono ancora stati resi noti.

Tre donne sono state trasportate in ospedale in seguito a una lite degenerata in aggressione avvenuta nella serata di ieri nei pressi di piazza D’Armi, ad Ancona. L’episodio, scaturito da motivi futili, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato e del personale sanitario. Intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle ore 23.00 di ieri, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti presso un appartamento di una cooperativa situato nei pressi di piazza D’Armi. Sul posto, i poliziotti hanno trovato tre donne di origini extracomunitarie coinvolte in una violenta lite tra coinquiline. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ancona, lite tra tre donne in un appartamento degenera in aggressione: tutte in ospedale

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