A Oristano e nei suoi 38 comuni si avvicina il momento delle urne, con cittadini chiamati a eleggere nuovi sindaci o confermare quelli in carica. Tra i temi più discussi ci sono le sfide tra ex vicesindaci in alcuni paesi e le possibili modifiche ai servizi locali in seguito alle decisioni prese dal voto. La consultazione si svolge in un clima di attesa e di attenzione ai risultati che si conosceranno nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Chi affronterà la sfida tra gli ex vicesindaci di Mogoro?. Come cambieranno i servizi locali dopo il voto a Fordongianus?. Perché a Siamaggiore gli ex alleati si sono divisi in liste?. Quali nuovi sindaci guideranno i 38 comuni della provincia?.? In Breve Voto il 7 e l'8 giugno per 38 comuni della provincia di Oristano.. Mogoro vede la sfida tra due ex vicesindaci, Siamaggiore tra ex alleati e Siapiccia per Deidda.. A Neoneli due liste civiche si contendono il voto dopo il ritiro del sindaco.. Fordongianus punta al completamento delle opere pubbliche con il sindaco uscente ricandidato.. Il 7 e l’8 giugno i cittadini di 38 comuni della provincia di Oristano saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e consigli comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano al voto: 38 comuni decidono il nuovo volto dei sindaci

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