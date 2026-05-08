Loreto il Palazzo Abbaziale punta al riconoscimento Unesco

Il Palazzo Abbaziale di Loreto sta cercando di ottenere il riconoscimento UNESCO. È stata avviata una collaborazione tra diverse istituzioni per presentare la richiesta, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale. La procedura prevede l’analisi dei requisiti e la preparazione di una documentazione dettagliata. L’iniziativa rappresenta un passo importante per la promozione culturale e turistica della zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una sinergia istituzionale senza precedenti per dare all’Irpinia il suo primo riconoscimento UNESCO. Il prossimo 12 maggio, presso i locali del Palazzo Abbaziale di Lore to, si terrà la cerimonia ufficiale di sigla del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e l’Abbazia di Montevergine. L’accordo sancisce l’inizio di un percorso ambizioso e condiviso: promuovere la candidatura del complesso abbaziale di Loreto quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’eccezionale valore universale di un sito che da secoli è custode di spiritualità, arte e storia benedettina, rendendolo un polo di attrazione culturale di respiro internazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Loreto, il Palazzo Abbaziale punta al riconoscimento Unesco Notizie correlate Lorento, il Palazzo Abbaziale punta al riconoscimento UnescoTempo di lettura: 2 minutiUna sinergia istituzionale senza precedenti per dare all’Irpinia il suo primo riconoscimento UNESCO. Mercogliano, il FAI Giovani Avellino apre le porte del Palazzo Abbaziale del Loreto con “Meraviglie da scoprire”Domenica 8 marzo, a Mercogliano, il FAI Giovani Avellino promuove un’apertura straordinaria del Palazzo Abbaziale del Loreto nell’ambito... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: FAI Giovani Avellino, Meraviglie da scoprire in visita al Loreto di Mercogliano; Parte da Mercogliano il Cicloviaggio Fiab Campania Il Cammino di Guglielmo in bici, domani il convegno di apertura; Impresa e professioni Un mondo da scoprire con i giovani avvvocati. Loreto Academy. Keith Thomas · Valse Des Chiens (The Dance Of The Dogs). Oggi, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, si è tenuta una piccola cerimonia di benvenuto ai nostri illustri ospiti dell' Escuela Nacional de Ballet de Cuba. La Comunità benedettina - facebook.com facebook