Lorento il Palazzo Abbaziale punta al riconoscimento Unesco

Il Palazzo Abbaziale di Lorento si prepara a fare domanda per ottenere il riconoscimento UNESCO. Le autorità locali e regionali stanno collaborando per presentare questa richiesta, che rappresenta il primo passo ufficiale per il conseguimento di questa designazione per l’Irpinia. Questa iniziativa coinvolge diversi enti pubblici, unendo le forze per valorizzare il patrimonio culturale della zona. La procedura prevede l’invio di documenti e relazioni tecniche entro i tempi stabiliti dall’organizzazione internazionale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una sinergia istituzionale senza precedenti per dare all’Irpinia il suo primo riconoscimento UNESCO. Il prossimo 12 maggio, presso i locali del Palazzo Abbaziale di Lore to, si terrà la cerimonia ufficiale di sigla del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e l’Abbazia di Montevergine. L’accordo sancisce l’inizio di un percorso ambizioso e condiviso: promuovere la candidatura del complesso abbaziale di Loreto quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’eccezionale valore universale di un sito che da secoli è custode di spiritualità, arte e storia benedettina, rendendolo un polo di attrazione culturale di respiro internazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Non solo lirica: il Pergolesi conquista i giovani e punta al riconoscimento UnescoJesi (Ancona), 28 aprile 2026- Conti in ordine, sostenibilità economica ed ambientale, valorizzazione dei giovani talenti, progetti di inclusione e... Leggi anche: Il Liscio punta all’Unesco: parte ufficialmente il percorso per il riconoscimento mondiale Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: FAI Giovani Avellino, Meraviglie da scoprire in visita al Loreto di Mercogliano; Parte da Mercogliano il Cicloviaggio Fiab Campania Il Cammino di Guglielmo in bici, domani il convegno di apertura; Impresa e professioni Un mondo da scoprire con i giovani avvvocati. Loreto Academy. Keith Thomas · Valse Des Chiens (The Dance Of The Dogs). Oggi, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, si è tenuta una piccola cerimonia di benvenuto ai nostri illustri ospiti dell' Escuela Nacional de Ballet de Cuba. La Comunità benedettina - facebook.com facebook