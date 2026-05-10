Anche il Comune di Novara aderisce a R1PUD1A la campagna di Emergency contro la guerra

Il comune di Novara ha formalizzato l'adesione alla campagna "R1PUD1A", iniziativa promossa da Emergency sotto lo slogan "Io obietto la guerra". L’associazione, fondata nel 1994, opera per garantire cure alle vittime dei conflitti e per promuovere interventi di solidarietà e rispetto dei diritti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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