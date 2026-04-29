Uno striscione con la scritta " R1PUD1A " campeggia sulla facciata del municipio di Scansano. Un gesto simbolico con cui l’amministrazione comunale ha ufficializzato l’adesione alla campagna promossa da Emergency, in attuazione di una delibera di Consiglio comunale approvata nel 2025 a maggioranza, con il voto contrario di parte della minoranza. L’iniziativa richiama l’ articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. "La nostra Carta costituzionale – dice la sindaca Maria Bice Ginesi – è chiarissima su questo punto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune ’R1pud1a’ la guerra e mette lo striscione sul palazzo

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