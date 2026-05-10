Amministrative l' affondo di Lisei | Tanti candidati tanto malcontento
In vista delle prossime elezioni amministrative, il centrodestra si organizza a Bologna con incontri in Piazza Galvani, dove i rappresentanti politici ascoltano le proposte dei cittadini. Durante un evento, il senatore di Fratelli d’Italia ha commentato il clima politico locale, affermando che ci sono molti candidati e un diffuso malcontento tra gli abitanti. La discussione si concentra sul futuro della gestione comunale e sulle possibili alleanze.
Il centrodestra scalda i motori per la partita di Palazzo d’Accursio e lo fa da Piazza Galvani. Tra i banchetti per la raccolta suggerimenti dei cittadini, il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, traccia la rotta per le prossime amministrative, lanciando la sfida al sindaco Matteo Lepore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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