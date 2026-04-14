Ci voleva tanto? Schlein l’affondo Meloni | Scelta tardiva sono illegali!

Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, provocando reazioni nel panorama politico. La segretaria del Partito Democratico ha criticato la scelta, definendola tardiva e illegale, e ha chiesto alle opposizioni di fare un passo ulteriore. La decisione ha riaperto il dibattito interno, con diverse forze politiche che hanno espresso opinioni contrastanti sulla questione.

La decisione del governo italiano di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele riapre il confronto politico interno, con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che rivendica la linea sostenuta dalle opposizioni e chiede ora un ulteriore passo avanti. Secondo la leader dem, si tratta di una scelta tardiva ma necessaria, che conferma la validità delle richieste avanzate nei mesi scorsi dalle forze progressiste, anche alla luce della situazione internazionale e delle tensioni in Medio Oriente. “Rispetto del diritto internazionale guidi l’azione politica”. Schlein sottolinea come il rispetto del diritto internazionale debba rappresentare un criterio fondamentale per l’azione politica del Paese.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ci voleva tanto?”. Schlein, l’affondo Meloni: “Scelta tardiva, sono illegali!” Meloni: ‘Né dimissioni, né rimpasto”. Affondo di SchleinInformativa in Parlamento della premier Meloni sull’azione di governo: “Né dimissioni né rimpasto”. Leggi anche: “Non ci può essere democrazia se ci sono disuguaglianze”: Barca apre il convegno a Genova. In platea anche Salis e Schlein