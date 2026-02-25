Amministrative 2026 l' affondo di Di Rosa | Centrodestra nel caos e Centrosinistra assente L’unica candidatura già partita è la mia

È un affondo diretto quello di Giuseppe Di Rosa sul clima politico che precede le prossime elezioni comunali di Agrigento. “In città – afferma – mentre restano irrisolti problemi strutturali come la crisi idrica, i servizi carenti, i bilanci in sofferenza, il degrado urbano e l’assenza di programmazione, il quadro politico si presenta confuso e inconcludente”. Secondo Di Rosa, nel Centrodestra sarebbe in corso “una evidente bagarre interna, fatta di nomi che si rincorrono, veti incrociati e manovre di palazzo” senza che emerga una candidatura ufficiale né una proposta credibile per la città. Ancora più netto il giudizio sul Centrosinistra. “Nessuna candidatura ufficiale, nessun progetto presentato, nessun confronto pubblico sui temi che riguardano la vita quotidiana degli agrigentini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

