Amici semifinale shock | il televoto decide il destino di Lorenzo e Angie

Durante la semifinale di questa sera, il risultato del televoto deciderà chi tra i due concorrenti, Lorenzo e Angie, continuerà la gara. I telespettatori hanno espresso la loro preferenza attraverso le chiamate e le votazioni online, determinando così l’esito della sfida. La decisione finale arriverà dai voti del pubblico, senza interventi da parte della giuria o di altri giudici. La puntata si conclude con uno dei due che viene eliminato.

? Punti chiave Chi tra Lorenzo e Angie resterà in gara dopo il televoto?. Come influirà il voto del pubblico sulla sfida tra i due cantanti?. Quale emozione ha scosso Nicola durante la sua esibizione per la mamma?. Chi sono i cinque finalisti che disputeranno la sfida di domenica?.? In Breve Elena D'Elia riceve la maglia dorata per la fase finale del talent.. Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco e Alessio Di Ponzio sono promossi come ballerini.. Nicola dedica la coreografia alla madre scomparsa durante il percorso nel programma.. La finalissima si terrà domenica 17 maggio con cinque concorrenti totali.. Durante la serata di ieri, 9 maggio, la semifinale di Amici di Maria De Filippi ha trasformato la competizione in un momento di imprevedibile tensione emotiva e decisioni improvvise.🔗 Leggi su Ameve.eu

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