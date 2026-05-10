Colpo di scena alla Semifinale di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri 9 maggio su Canale 5. Maria De Filippi a inizio trasmissione aveva specificato ai sei cantanti e ballerini che solo in cinque sarebbero passati alla Finalissima di domenica 17 maggio. Quindi tra una sfida e l’altra alla fine i tre ballerini sono stati “promossi” tutti Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco e Alessio Di Ponzio. Tra i cantanti la prima ad indossare la maglia color oro della Finale è stata Elena D’Elia. Restavano in ballottaggio Lorenzo Salvetti e Angie. Ma ecco la sorpresa. Entrambi sono promossi all’ultima puntata, ma solo uno rimarrà in gara ufficialmente perché sarà aperto un Televoto in diretta e sarà il pubblico a casa a decidere chi dovrà tornare a casa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici 25, colpo di scena alla Semifinale: Lorenzo e Angie in balia del Televoto. Nicola si commuove per la madre scomparsa e le dedica un ballo. Ecco cos’è successo

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