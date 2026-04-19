La sesta puntata del Serale di Amici 2026 si è svolta il 18 aprile, con Amadeus che ha avuto un ruolo di rilievo e ha ricevuto un voto di 9. Maria De Filippi è apparsa in modo scherzoso, ottenendo un punteggio di 8. I professori sono stati giudicati insopportabili con un voto di 1. La competizione tra gli allievi si è intensificata, con le prove che si sono susseguite una dopo l’altra.

Il Serale di Amici 2026 è giunto alla sua sesta puntata, e la gara è sempre più agguerrita. I giovani allievi mostrano il proprio talento sfida dopo sfida, portando l’asticella sempre più in alto. Tra intense esibizioni canore e spettacolari performance di ballo, prosegue anche la sfida parallela, quella dei giudici, che sembrano fare a gara a chi sia il più insopportabile. Mentre Maria De Filippi continua a tenere ben salde le redini del programma, con il frizzante aiuto di una giuria d’eccezione. Maria De Filippi prende in giro tutti. Voto: 8. Questa sera Maria De Filippi arriva in studio con uno spirito da vera birichina. Apre la puntata con un piccolo scherzetto a Anna Pettinelli, cui annuncia la vittoria per poi rivelare che era uno scherzo, a vincere era stata un’altra squadra.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici 2026, le pagelle del 18 aprile: Amadeus protagonista (9), Maria De Filippi birichina (8), prof insopportabili (1)

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