Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale | Maria De Filippi rigioca a Password e stavolta vince

Nell’ottava puntata del Serale di Amici, andata in onda domenica 17 maggio, si è svolto l’ultimo appuntamento stagionale. Maria De Filippi ha rivisitato il gioco di Password, aggiudicandosi la vittoria. La puntata ha visto l’eliminazione di uno dei concorrenti e il riassunto delle performance più significative di questa edizione, che si sta avviando alla conclusione dopo settimane di sfide e confronti.

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