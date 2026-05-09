Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale | Maria De Filippi rigioca a Password e stavolta vince

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ottava puntata del Serale di Amici, andata in onda domenica 17 maggio, si è svolto l’ultimo appuntamento stagionale. Maria De Filippi ha rivisitato il gioco di Password, aggiudicandosi la vittoria. La puntata ha visto l’eliminazione di uno dei concorrenti e il riassunto delle performance più significative di questa edizione, che si sta avviando alla conclusione dopo settimane di sfide e confronti.

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Amici di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli e prestissimo - precisamente domenica 17 maggio - anche questa edizione del talent show di successo di Canale 5 giungerà al capolinea. I giovani talenti rimasti in gara, tra un'esibizione e l'altra giudicate da Elena D'Amario, Amadeus, Gigi.🔗 Leggi su Today.it

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