Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale | Maria De Filippi rigioca a Password e stavolta vince
Nell’ottava puntata del Serale di Amici, andata in onda domenica 17 maggio, si è svolto l’ultimo appuntamento stagionale. Maria De Filippi ha rivisitato il gioco di Password, aggiudicandosi la vittoria. La puntata ha visto l’eliminazione di uno dei concorrenti e il riassunto delle performance più significative di questa edizione, che si sta avviando alla conclusione dopo settimane di sfide e confronti.
Amici di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli e prestissimo - precisamente domenica 17 maggio - anche questa edizione del talent show di successo di Canale 5 giungerà al capolinea. I giovani talenti rimasti in gara, tra un'esibizione e l'altra giudicate da Elena D'Amario, Amadeus, Gigi.🔗 Leggi su Today.it
Amici 25 | eliminato terza puntata del serale | ecco chi è stato eliminato |
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