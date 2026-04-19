Pagelle Serale Amici 25 | Riccardo tremolante Gard e Lorenzo uguali a tanti Elena Angie ed Emiliano sul podio

Da quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata serale di Amici 25 trasmessa sabato 18 aprile, sono stati assegnati i voti e le valutazioni dei concorrenti. Riccardo ha mostrato segnali di insicurezza, mentre Gard e Lorenzo hanno ottenuto valutazioni simili a quelle di altri partecipanti. Elena, Angie ed Emiliano sono saliti sul podio delle migliori performance. La puntata si è conclusa con l’eliminazione di uno dei concorrenti in gara, durante il talent condotto da Maria De Filippi.

Roma, 18 aprile 2026 - Ecco le pagelle della puntata di Serale di Amici 25 di sabato 18 aprile. Una puntata al termine della quale abbiamo assistito a una dolorosa eliminazione dal talent show condotto da Maria De Filippi.  Riccardo: voto No però il tremolio finale risparmiacelo. Lui sa cantare e siamo tutti d’accordo. Peccato che però non abbia la minima misura e quindi scada spesso nell’esagerazione. Il tremolio finale del microfono sulle sue interpretazioni è ai limiti dello stucchevole. Anche perché non ha una lunga carriera da urlatore alle spalle. Dai su, fai qualcosa che ti collochi nella tua età. Kiara: voto Potentissima. La sua presenza all’interno del talent show non si è mai sentita e il motivo è che ha fatto parlare la danza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pagelle Serale Amici 25: Riccardo tremolante, Gard e Lorenzo uguali a tanti. Elena, Angie ed Emiliano sul podio

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