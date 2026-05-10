Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale | chi sono i finalisti

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasmissione Amici di Maria De Filippi sta per concludersi, con l'ottava puntata del Serale trasmessa recentemente. Durante la puntata sono stati eliminati alcuni concorrenti e sono stati scelti i finalisti che si contenderanno il premio nella prossima puntata. La finale è prevista per domenica 17 maggio, quando sarà deciso il vincitore di questa edizione del talent show.

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Amici di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli e prestissimo - precisamente domenica 17 maggio - anche questa edizione del talent show di successo di Canale 5 giungerà al capolinea. I giovani talenti rimasti in gara, tra un'esibizione e l'altra giudicate da Elena D'Amario, Amadeus, Gigi.🔗 Leggi su Today.it

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Amici 25 | eliminato terza puntata del serale | ecco chi è stato eliminato |

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